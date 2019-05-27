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      Экологи передали министру европейские примеры внедрения экологического налога, – СМИ

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      Экологи передали министру европейские примеры внедрения экологического налога, – СМИ

      Подобная практика внедрена в странах ЕС, в частности, в Чехии.

      Экологический налог в Украине работает неэффективно, только за прошлый год предприятия заплатили более 4 млрд гривен этого налога. И больше половины из них осело в госбюджете, хотя должно пойти на экологические программы в регионах. Экологи уверены, что такое халатное использование средств, которое не улучшает состояния экологии, необходимо прекратить. Для этого следует перенять европейский опыт. Об этом сообщили участники экологического форума в Днепре, сообщает "5 канал".

      Так, по словам промышленного эколога Владислава Варнавского, средства должны идти непосредственно на реализацию экологических модернизаций предприятий, минуя фонды.

      "Я считаю, что не нужно никаких отдельных фондов, которыми управляют какие-то люди или какие-то союзы. Лучше всего это работает автоматически, как, например, возврат НДС, когда предприятие само берет на себя ответственность. Мы стремимся использовать эти деньги на улучшение ситуации в месте возникновения проблемы, а не на прекращение последствий, к которым привела эта проблема", – заявил Варнавский.

      Подобная практика внедрена в странах ЕС, в частности, в Чехии. Документы с европейскими примерами решения проблемы экологического налога во время форума передали присутствующему на мероприятии министру экологии.

      По словам Варнавского, европейский опыт может быть крайне полезным для Украины.

      "Мы передаем опыт европейский, который очень большой. Он отличается от страны к стране. И надо находить именно те инструменты, которые могут быть полезными для Украины", – заявил Варнавский.

      Экологи также отмечают, что средства эконалога должны быть направлены не на преодоление последствий загрязнения, а на минимизацию вредных выбросов с помощью модернизации предприятий.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Министерство экологии Экология Налоги
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