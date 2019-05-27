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      Екологи передали міністру європейські приклади впровадження екологічного податку, – ЗМІ

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      Екологи передали міністру європейські приклади впровадження екологічного податку, – ЗМІ

      Подібна практика впроваджена в країнах ЄС, зокрема, в Чехії.

      Екологічний податок в Україні працює неефективно, тільки за минулий рік підприємства сплатили понад 4 млрд гривень цього податку. Та більше половини з них осіло в держбюджеті, хоча мало піти на екологічні програми в регіонах. Екологи впевнені, що таке недбале використання коштів, яке не поліпшує стану екології, необхідно припинити. Для цього слід перейняти європейський досвід. Про таке повідомили учасники екологічного форуму в Дніпрі, повідомляє "5 канал".

      Так, за словами промислового еколога Владислава Варнавського, кошти повинні йти безпосередньо на реалізацію екологічних модернізацій підприємств, минаючи фонди.

      Я вважаю, що не потрібно ніяких окремих фондів, якими керуватимуть якісь люди або якісь союзи. Найкраще це працює автоматично, як, наприклад, повернення ПДВ, коли підприємство саме на себе бере відповідальність. Ми прагнемо використовувати ці гроші на поліпшення ситуації в місці виникнення проблеми, а не на припинення наслідків, до яких привела ця проблема,
      – заявив Варнавский.

      Подібна практика впроваджена в країнах ЄС, зокрема, в Чехії. Документи з європейськими прикладами розв'язання проблеми екологічного податку під час форуму передали присутньому на заході міністру екології.

      За словами Варнавського, європейський досвід може бути вкрай корисним для України.

      "Ми передаємо досвід європейський, який дуже великий. Він відрізняється від країни до країни. І треба знаходити саме ті інструменти, які можуть бути корисними для України", – заявив Варнавский.

      Екологи також зазначають, що кошти екоподатку мають бути спрямовані не на подолання наслідків забруднення, а на мінімізацію шкідливих викидів за допомогою модернізації підприємств.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Податки Екологія Міністерство екології
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