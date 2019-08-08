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      Экологи призывают передать часть экологического налога на модернизацию предприятий

      20 Читати новину українською
      Эконалог
      Эконалог / urb.org.ua

      Поступления от экологического налога должны аккумулироваться, а значительная часть этих денег пойти на модернизацию промышленных предприятий, убеждены экологи.

      Сегодня эконалог не компенсирует ущерб, нанесенный окружающей среде и здоровью людей, ведь он используется властью в основном не по назначению.

      Эксперты уверены, что деньги эконалога должны направляться не на преодоление последствий загрязнения, а на уменьшение вредных выбросов.

      Для нас, как для государства, гораздо выгоднее ликвидировать причину. То есть заниматься экологической модернизацией предприятий и туда направлять доступные ресурсы. Конечно, параллельно нужно стимулировать и промышленные предприятия, направлять собственные ресурсы в этом направлении. Но повышение эффективности использования экологического налога позволит дать мощный толчок в направлении экологической модернизации, и ускорить, я думаю, лет на 5-10,
      – отметил гендиректор Центра экологии и развития технологий Владислав Антипов.

      Эксперты предлагают направить средства от налога на строительство новых очистных сооружений, фильтров и на современную модернизацию предприятий. Для этого нужен общественный контроль и эффективный механизм использования средств.

      "Первое задание, где мы должны объединиться, – это вернуть поступления в специальный фонд. Второй вопрос – это реформирование самого фонда охраны окружающей среды, четких прозрачных механизмов выделения средств, и создания юрлица, которое бы предоставляло средства и могло бы их вернуть", – сказала консультант в области обращения с отходами Татьяна Омельченко.

      Предложенные изменения эконалога независимые экологи передадут представителям нового парламента и профильному министерству.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Экология Налоги
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