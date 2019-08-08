Екологи закликають передати частину екологічного податку на модернізацію підприємств

Надходження від екологічного податку мають акумулюватися, а значна частина цих грошей піти на модернізацію промислових підприємств, переконані екологи.

Сьогодні екоподаток не компенсує збитків, які завдані природному середовищу та здоров'ю людей, адже він використовується владою здебільшого не за призначенням.

Експерти впевнені, що гроші екоподатку повинні спрямовуватися не на подолання наслідків забруднення, а на зменшення шкідливих викидів.

Для нас, як для держави, набагато вигідніше ліквідувати причину. Тобто займатися екологічною модернізацією підприємств і туди направляти доступні ресурси. Звичайно, паралельно потрібно стимулювати і промислові підприємства, направляти власні ресурси в цьому напрямку. Але підвищення ефективності використання екологічного податку дозволить дати потужний поштовх у напрямку екологічної модернізації, і прискорити, я думаю, років на 5-10,

– зазначив гендиректор Центру екології та розвитку технологій гендиректор Владислав Антипов.

Експерти пропонують спрямувати кошти від податку на будівництво нових очисних споруд, фільтрів та на сучасну модернізацію підприємств. Для цього потрібен громадський контроль та ефективний механізм використання коштів.

"Перше завдання, де ми маємо об'єднатися, – це повернути надходження до спеціального фонду. Друге питання – це реформування самого фонду охорони навколишнього середовища, чітких прозорих механізмів виділення коштів, і створення юрособи, яка б надавала кошти та могла б їх повернути", – сказала консультант в галузі поводження з відходами Тетяна Омельченко.

Запропоновані зміни до екоподатку незалежні екологи передадуть представникам нового парламенту та профільному міністерству.