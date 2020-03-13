Экологическая катастрофа на Тернопольщине: бизнесмены хотят уничтожить реку Збруч

На Тернопольщине местные предприниматели самовольно изменили русло реки Збруч. Экологи бьют тревогу – за несколько лет река превратится в болото.

Засыпали и установили плотину русла реки Збруч в начале 2020 года. По словам местных, сделали это незаконно.

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"То есть самовольно захваченый земельный участок, самовольно захвачена река. Поскольку это земли водного фонда, то даже метр квадратный – это существенный вред", – сказал председатель ОО Противодействие коррупции и мониторинг экологии Скеля Андрей Обьещик.



Бизнесмены изменили русло реки Збруч / Скриншот с видео

Все обвинения летят в адрес фирмы "Сибекс", что является владельцем мини-ГЭС на реке Збруч. Скандал с фирмой начался еще в 2015 году, когда ее сотрудники частично перегородили русло реки Збруч бетонными плитами. Тогда из-за протестов граждан работы приостановили. Впрочем, в этом году на возмущение людей не обращали внимания. Местные говорят, бизнесмены специально повысили уровень воды плотиной, чтобы иметь больше прибыли.

"Здесь уже полностью русло перегорожено намертво. Три года назад здесь еще вода протекала. Оно было перегорожено, но частично", – вспомнил местный житель Сергей Бондарчук.



Местные обвиняют фирму "Сибекс" / Скриншот с видео

Активисты бьют тревогу, ведь уверены – преграждение русла фактически убьет Збруч. За несколько лет река превратится в огромное болото.

Как говорят в фирме "Сибекс"

Журналисты по телефону связались с представителем фирмы "Сибекс". Там признались, что оценки воздействия на окружающую среду до сих пор нет.

Оценка воздействия на окружающую среду, насколько мне известно, на момент начала работ не проводилась. Сейчас, насколько я знаю, они начали проведение подготовки документации к оценке влияния на окружающую среду,

– отметил представитель ООО "Сибекс" Евгений.

Чтобы остановить уничтожение Збруча и заставить бизнесменов восстановить естественное русло реки местные жители обратились в полицию, по данному факту уже открыли уголовное производство. Но Государственная экологическая инспекция, которая и должна за этим следить, никак не может начать проверку. Почти месяц не получают специального разрешения из столицы.