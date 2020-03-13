Екологічна катастрофа на Тернопільщині: бізнесмени хочуть знищити річку Збруч

На Тернопільщин місцеві підприємці самовільно змінили русло річки Збруч. Екологи б'ють на сполох – за кілька років річка перетвориться на болото.

Засипали і встановили греблю русло річки Збруч на початку 2020 року. За словами місцевих, зробили це незаконно.

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"Тобто самовільно захоплена земельна ділянка, самовільно захоплена річка. Оскільки це землі водного фонду, то навіть метр квадратний – це істотна шкода", – сказав голова ГО Протидія корупції та моніторинг екології Скеля Андрій Об'єщик.



Бізнесмени змінили русло річки Збруч / Скріншот з відео

Усі звинувачення летять на адресу фірми "Сібекс", що є власником міні-ГЕС на річці Збруч. Скандал із фірмою почався ще у 2015 році, коли її працівники частково перегородили русло річки Збруч бетонними плитами. Тоді через протести громадян роботи призупинили. Втім, цьогоріч на обурення людей не зважали. Місцеві кажуть, бізнесмени спеціально підвищили рівень води греблею, аби мати більше прибутків.

"Тут вже повністю русло перегороджено намертво. Три роки тому тут ще вода протікала. Воно було перегороджене, але частково", – пригадав місцевий житель Сергій Бондарчук.



Місцеві звинувачують фірму "Сібекс" / Скріншот з відео

Активісти б'ють на сполох, адже певні – перегородження русла фактично вб'є Збруч. За кілька років річка перетвориться на величезне болото.

Як кажуть у фірмі "Сібекс"

Журналісти телефоном зв'язалися з представником фірми "Сібекс". Там зізналися, що оцінки впливу на довкілля до сьогодні немає.

Оцінку впливу на довкілля, наскільки мені відомо, на момент початку робіт не проводилося. Зараз, на скільки я знаю, то вони розпочали проведення підготовки документації до оцінки впливу на довкілля,

– зазначив представник ТОВ "Сібекс" Євген.

Щоб зупинити знищення Збруча і змусити бізнесменів відновити природне русло річки місцеві жителі звернулися в поліцію, за цим фактом уже відкрили кримінальне провадження. Але Державна екологічна інспекція, яка і має за цим стежити, ніяк не може розпочати перевірку. Майже місяць не отримують спеціального дозволу зі столиці.