Экологическая катастрофа в оккупированном Крыму назвали причину загрязнения
Предварительной причиной появления маслянистого налета на металлических предметах в Армянске оккупированного Крыма является выброс вредного вещества на химическом заводе, который был спровоцирован сильной жарой и засухой.
Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на слова так называемого "вице-премьера Крыма" Игоря Михайличенко.
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"По предварительным данным исследований, причиной выпадения вещества является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО "Титановые инвестиции"", – сказал он.
Оккупанты отметили, что при этом сильная жара, длительное отсутствие осадков, а также снижение уровня воды в кислотонакопителе спровоцировали выброс вредного вещества.
По словам представителя оккупационной власти Крыма, руководство завода могут привлечь к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с промышленными отходами.
Напомним, жители Армянска в оккупированном Крыму начали жаловаться на неизвестные выбросы в атмосферу, после которых у людей началась аллергическая реакция, а металлические предметы в домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной.
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