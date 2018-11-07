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      Экологическая тематика стала трендом в политической манипуляции, – эксперты

      6 Читати новину українською
      Экологическая тематика
      Экологическая тематика / factcheck.kz

      Экологическая тематика в политике обычно эксплуатируется в коммерческих интересах, при этом на выборах такой популизм вряд ли прибавит электоральных симпатий политическим силам.

      Так считают эксперты, опрошенные 112.ua в рамках статьи "Популистские мифы и обещания: Как избирателю уберечься от предвыборных манипуляций".

      В материале говорится о том, что эксплуатация темы экологии для достижения коммерческих и политических целей уже стала мировым трендом, который не обойдет стороной и Украину.

      "В мировой политике сейчас доминирует коммерческое отношение к экологии: тема эксплуатируется в коммерческих интересах, эти вопросы поднимают, когда нужно закрыть какой-то проект, навредить конкурентам. В украинской политике также будут использовать экологию преимущественно в таком же направлении. А также на популистском противопоставлении – у вас в городе грязно, я сделаю чище", – сказал 112.ua директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев.

      Как сообщает издание, кроме традиционных "хлебных" тем для оппозиционеров перед выборами в информпространство просачиваются и не совсем традиционные темы. Та же Юлия Тимошенко пытается заманить молодежь обещаниями искоренить коррупцию с помощью блокчейна. А политическая партия "Сила людей" как предвыборный лозунг выбрала тему экологии. Недавно она представила в Кривом Роге свою экологическую программу, организовала экологические протесты в Мариуполе, муссирует тему в СМИ.

      При этом, по словам политологов, используя тему экологии, политикам вряд ли удастся добиться успеха.

      "Регионы с высоким уровнем индустриализации и урбанизации в принципе отличаются низким уровнем экологической культуры. Поэтому на тему экологии люди особо не рефлексируют", – соглашается Андрей Ермолаев.

      По его словам, в сознании украинцев экология – это проблема, а не новый образ жизни.

      Теги: Новости политики Экология
      Источник: 24 Канал
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