Экологическая тематика стала трендом в политической манипуляции, – эксперты

Экологическая тематика в политике обычно эксплуатируется в коммерческих интересах, при этом на выборах такой популизм вряд ли прибавит электоральных симпатий политическим силам.

Так считают эксперты, опрошенные 112.ua в рамках статьи "Популистские мифы и обещания: Как избирателю уберечься от предвыборных манипуляций".

В материале говорится о том, что эксплуатация темы экологии для достижения коммерческих и политических целей уже стала мировым трендом, который не обойдет стороной и Украину.

"В мировой политике сейчас доминирует коммерческое отношение к экологии: тема эксплуатируется в коммерческих интересах, эти вопросы поднимают, когда нужно закрыть какой-то проект, навредить конкурентам. В украинской политике также будут использовать экологию преимущественно в таком же направлении. А также на популистском противопоставлении – у вас в городе грязно, я сделаю чище", – сказал 112.ua директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев.

Как сообщает издание, кроме традиционных "хлебных" тем для оппозиционеров перед выборами в информпространство просачиваются и не совсем традиционные темы. Та же Юлия Тимошенко пытается заманить молодежь обещаниями искоренить коррупцию с помощью блокчейна. А политическая партия "Сила людей" как предвыборный лозунг выбрала тему экологии. Недавно она представила в Кривом Роге свою экологическую программу, организовала экологические протесты в Мариуполе, муссирует тему в СМИ.

При этом, по словам политологов, используя тему экологии, политикам вряд ли удастся добиться успеха.

"Регионы с высоким уровнем индустриализации и урбанизации в принципе отличаются низким уровнем экологической культуры. Поэтому на тему экологии люди особо не рефлексируют", – соглашается Андрей Ермолаев.

По его словам, в сознании украинцев экология – это проблема, а не новый образ жизни.