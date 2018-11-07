Екологічна тематика стала трендом в політичній маніпуляції, – експерти

Екологічна тематика в політиці зазвичай експлуатується в комерційних інтересах, при цьому на виборах такий популізм навряд чи додасть електоральних симпатій політичним силам.

Так вважають експерти, опитані 112.ua у рамках статті "Популістські міфи й обіцянки: Як виборцю уберегтися від передвиборчих маніпуляцій".

У матеріалі йдеться про те, що експлуатація теми екології для досягнення комерційних і політичних цілей вже стала світовим трендом, який не омине й Україну.

"У світовій політиці зараз домінує комерційне ставлення до екології: тема експлуатується в комерційних інтересах, ці питання порушують, коли потрібно закрити якийсь проект, нашкодити конкурентам. В українській політиці також використовуватимуть екологію переважно в такому ж напрямку. А також на популістському протиставленні – у вас у місті брудно, я зроблю чистіше", – сказав 112.ua директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна" Андрій Єрмолаєв.

Як повідомляє видання, окрім традиційних "хлібних" тем для опозиціонерів, перед виборами в інформпростір просочуються і не зовсім традиційні теми. Та ж Юлія Тимошенко намагається заманити молодь обіцянками викорінити корупцію з допомогою блокчейна. А політична партія "Сила людей" як передвиборче гасло вибрала тему екології. Нещодавно вона представила в Кривому Розі свою екологічну програму, організувала екологічні протести у Маріуполі, мусує тему в ЗМІ.

При цьому, за словами політологів, використовуючи тему екології, політикам навряд чи вдасться досягти успіху.

"Регіони з високим рівнем індустріалізації та урбанізації в принципі відрізняються низьким рівнем екологічної культури. Тому на тему екології люди особливо не рефлексують", – погоджується Андрій Єрмолаєв.

За його словами, у свідомості українців екологія – це проблема, а не новий спосіб життя.