Сбор и переработка отходов, разумное потребление ресурсов, посадка деревьев, переход на электромобили – эти и другие последовательные шаги сейчас внедряет экологически ответственный бизнес.

ДТЭК на собственном примере показывает, как в условиях глобальных климатических изменений ради будущего планеты большая энергетическая компания готова становиться более технологичной и дружественной к окружающей среде. Сегодня, когда весь мир отмечает День Земли, в Киеве прошел саммит устойчивого развития бизнеса с участием Глобального договора ООН в Украине. Компании-участники договора объявили свою экологическую стратегию развития.

К 2040 году компания ДТЭК должна быть углеродно-нейтральной компанией. Это значит, что сколько мы выбрасываем СО2 – столько мы и утилизируем. Это достаточно амбициозная цель, которая требует глубинной трансформации компании и перепрофилирования наших теплоэлектростанций,

– рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Европа стремится стать углеродно-нейтральной к 2050 году. Я вижу, что это тренд и это очень классно, когда украинские компании показывают это как пример в этой отрасли, а также для других компаний вообще в Украине", – сказала гендиректор сети Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук.

В прошлом году ДТЭК потратила более 3 миллиардов гривен на устойчивое развитие. Это экологические мероприятия и образовательные программы, социальные проекты, нацеленные на изменение территорий. На данный момент у компании – 1 гигаватт возобновляемой энергетической мощности. Продолжается строительство солнечных и ветроэлектростанций. Такие экологические инициативы поддерживают в профильном министерстве, там обещают новый закон, который будет побуждать бизнес к экологическим трансформациям.

Механизмы нарабатываются. Мы хотим сделать так, чтобы это стал действенный механизм, а не только остался на бумаге, и на самом деле помог бизнесу стать на вот такие экологические декарбонизационные рейки,

– пояснил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Сегодня ДТЭК обустраивает первую в Украине систему хранения энергии. Это пилотный проект мощностью 1 МВт, который планируют ввести в эксплуатацию уже в мае, но для этого нужна поддержка государства.