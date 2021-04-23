Збір та переробка відходів, розумне споживання ресурсів, висадження дерев, перехід на електромобілі – ці та інші послідовні кроки впроваджує нині екологічно-відповідальний бізнес.

ДТЕК на власному прикладі показує, як в умовах глобальних кліматичних змін задля майбутнього планети велика енергетична компанія готова ставати більш технологічною та дружньою до довкілля. Сьогодні, коли увесь світ відзначає День Землі, у Києві пройшов саміт сталого розвитку бізнесу за участю Глобального договору ООН в Україні. Компанії-учасники договору оголосили свою екологічну стратегію розвитку.

До 2040 року компанія ДТЕК має бути вуглецево-нейтральною компанією. Це значить, що скільки ми викидаємо СО2 – стільки ми й утилізуємо. Це досить амбітна ціль, яка вимагає глибинної трансформації компанії та перепрофілювання наших теплоелектростанцій,

розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Європа прагне стати вуглецево-нейтральною до 2050 року. Я бачу, що це тренд і це дуже класно, коли українські компанії показують це як приклад в цій галузі, а також для інших компаній взагалі в Україні", – сказала гендиректорка Мережі Глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук.

Минулого року ДТЕК витратила понад 3 мільярди гривень на сталий розвиток. Це екологічні заходи та освітні програми, соціальні проєкти, що націлені на зміну територій. На разі у компанії – 1 гігават відновлюваної енергетичної потужності. Триває будівництво сонячних та вітроелектростанцій. Такі екологічні ініціативи підтримують у профільному міністерстві, там обіцяють новий закон, який спонукатиме бізнес до екологічних трансформацій.

Механізми напрацьовуються. Ми хочемо зробити так, щоб це став дієвий механізм, а не лише залишився на папері, і насправді допоміг бізнесу стати на ось такі екологічні декарбонізаційні рейки,

– пояснив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Сьогодні ДТЕК облаштовує першу в Україні систему зберігання енергії. Це пілотний проєкт потужністю 1 МВт, який планують ввести в експлуатацію вже у травні, але для цього потрібна також підтримка держави.