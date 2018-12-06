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      Экологические обещания стали новой наживкой для избирателей

      5 Читати новину українською
      Выборы
      Выборы / wz.lviv.ua

      Парламентские и президентские выборы уже скоро. В этом году уже есть рекордное количество желающих занять президентский пост, а потому программы партий переполнены разнообразными обещаниями.

      Большинство из них выполнить почти нереально, но и партийцы не будут с этим спешить, ведь украинцы склонны быстро забывать, что им обещают, считают эксперты. Об этом пишет "112.ua".

      "Есть большой массив информации, есть белый шум, который создается средствами массовой информации, соответственно не откладывается сухого остатка в умах людей о том, что обещали, что выполнили те или иные политики", – сказал политолог Виталий Кулик.

      В условиях уже начавшейся предвыборной кампании партии и кандидаты готовы прибегать к разнообразным методам, только, чтобы понравиться избирателю. Используют все – от зарплат и пенсий до коррупции. Все более популярной становится тема экологии ведь экологические обещания уже стали трендом в украинской политике.

      "Отдельные области, где экологическая тема является сверхпопулярной Кривой Рог, Запорожье, Мариуполь. И те кандидаты, которые поднимают эти экологические темы получают максимальный электоральный девидент", – говорит политолог Виталий Кулик.

      Кандидаты часто ограничиваются лишь политическими заявлениями, а к конкретным шагам по улучшению экологии не прибегают.

      "Кандидаты напишут, что будем работать над ситуацией по улучшению окружающей среды и так далее. Фактически общими фразами ограничиваются и не слишком обращают внимание на наполнение этих фраз", – говорит политолог Кость Бондаренко.

      В таких условиях избирателям нужно быть бдительными и рациональными, не надеяться на красивые лозунги, а также внимательно читать предвыборные программы партий.

      Теги: Новости политики Экология Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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