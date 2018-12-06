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      Екологічні обіцянки стали новою наживкою для виборців

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      Вибори
      Вибори / wz.lviv.ua

      Парламентські та президентські вибори вже незабаром. Цьогоріч вже є рекордна кількість охочих посісти президентську посаду, а тому програми партій переповнені різноманітними обіцянками.

      Більшість з них виконати майже нереально, але й партійці не будуть з цим поспішати, адже українці схильні швидко забувати, що їм обіцяють, вважають експерти. Про це пише "112.ua".

      "Є великий масив інформації, є білий шум, який створюється засобами масової інформації, відповідно не відкладається сухого залишку в думках людей про те, що обіцяли, що виконали ті чи інші політики", – сказав політолог Віталій Кулик.

      В умовах уже розпочатої передвиборчої кампанії партії та кандидати готові вдаватися до різноманітних методів, тільки, щоб сподобатися виборцю. Використовують усе – від зарплат і пенсій до корупції. Дедалі популярнішою стає тема екології адже екологічні обіцянки вже стали трендом в українській політиці.

      "Окремі області, де екологічна тема є надпопулярною: Кривий Ріг, Запоріжжя, Маріуполь. І ті кандидати, які піднімають ці екологічні теми отримують максимальний електоральний девідент", – говорить політолог Віталій Кулик.

      Кандидати часто обмежуються лише політичними заявами, а до конкретних кроків щодо покращення екології не вдаються.

      "Кандидати напишуть, що будемо працювати над ситуацією з покращення довкілля і так далі. Фактично загальними фразами обмежуються і не надто звертають увагу на наповнення цих фраз", – говорить політолог Кость Бондаренко.

      У таких умовах виборцям варто бути пильними та раціональними, не сподіватися на красиві гасла, а також уважно читати передвиборчі програми партій.

      Теги: Новини політики Екологія Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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