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      Экологические организации используют для обвинений фейковую информацию, – Конеченков

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      Экологические организации используют для обвинений фейковую информацию, – Конеченков

      Явления экологического рейдерства и шантажа, которые в последнее время часто используются в корпоративных войнах и политической борьбе, имеют место в связи с отсутствием методик, которые должны быть утверждены на уровне закона.

      Еще одна причина этого явления – отсутствие активности Минэкологии, направленной на поддержание инвестиционного климата. Такое мнение озвучил 112.ua глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков в рамках статьи "Зеленая дубина: Как бизнес и политики манипулируют темой экологии".

      Часто организованное экологами и экологическими активистами блокирование проектов совпадает с нежеланием конкретного местного бизнеса, чтобы тот или иной проект развивался, сказал Конеченков. Глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации привел пример Боржавы, где инвестор из Турции приступил к реализации проекта по строительству ветроэнергетической станции. Сейчас проект временно заблокирован, против него ведется несколько судебных процессов. "Несмотря на то что в Минэкологии подтвердили, что в этом месте ветростанцию строить можно, проект может действительно остановиться, и ветростанция построена не будет", – отметил Конеченков.

      Очень часто на местах экологи запугивают людей еще до начала реализации проекта. Утверждают, что возобновляемая энергетика наносит вред дикой природе и человеку, хотя во всем мире она по праву считается самой чистой, добавил глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации.

      По словам Конеченкова, случаи, когда компания, получив все необходимые экспертные заключения, в том числе экологические, приступает к реализации проекта, но тут возникают экологи и экологические активисты, которые их оспаривают, нередки: "Часто это становилось причиной остановки процесса реализации новых проектов. При этом результаты имеющихся у инвесторов экспертиз позже подтверждали такие авторитетные организации, как ЕБРР или IFC. При проверке проектов они зачастую не находили таких грубых нарушений, на которых настаивали экологические организации".

      При детальном изучении кейсов обнаруживалось, что нередко оппоненты - экологические организации – строили аргументацию на основании информации из интернета, откровенно использовали фейковую информацию, сказал Андрей Конеченков.

      Для противодействия манипуляциям на теме экологии, которые в последнее время стали популярным инструментом шантажа, уничтожения бизнеса конкурентов, остановки новых инвестиционных проектов, в начале июля главы 16 профильных ассоциаций Украины подписали Меморандум об обеспечении достоверной информации в сфере экологии. Среди подписантов: Professional Association of Ecologist of Ukraine, Ассоциация предприятий в области обращения с опасными отходами, Биоэнергетическая ассоциация Украины, Украинская ветроэнергетическая ассоциация, Ассоциация солнечной энергетики Украины и другие.

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      Теги: Новости Украины Экология Министерство экологии
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