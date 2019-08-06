17:01
6 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чому Путін вчить Трампа. "Російська демократія" на практиці
      Вєсті Кремля
      21:30, 5 серпня
      Вєсті.UA: Куди зник Гройсман. З якими тваринами асоціюються топ-політики
      Вєсті.UA
      19:26, 5 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ

      Екологічні організації використовують для звинувачень фейкову інформацію, – Конеченков

      40 Читать новость на русском
      Екологічні організації використовують для звинувачень фейкову інформацію, – Конеченков

      Явища екологічного рейдерства і шантажу, які останнім часом часто використовують у корпоративних війнах і політичній боротьбі, мають місце у зв'язку з відсутністю методик, які має бути затверджено на рівні закону.

      Ще одна причина цього явища – відсутність активності Мінекології, спрямованої на підтримання інвестиційного клімату. Таку думку озвучив 112.ua голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков у рамках статті "Зелена дубина: Як бізнес і політики маніпулюють темою екології".

      Часто організоване екологами та екологічними активістами блокування проектів збігається з небажанням конкретного місцевого бізнесу, щоб той чи інший проект розвивався, сказав Конеченков. Голова правління Української вітроенергетичної асоціації навів приклад Боржави, де інвестор із Туреччини став до реалізації проекту з будівництва вітроенергетичної станції. Нині проект тимчасово заблоковано, проти нього ведеться кілька судових процесів. "Незважаючи на те, що в Мінекології підтвердили, що в цьому місці вітростанцію будувати можна, проект може дійсно зупинитися, і вітростанцію побудовано не буде", – зазначив Конеченков.

      Дуже часто на місцях екологи залякують людей ще до початку реалізації проекту. Стверджують, що відновлювана енергетика завдає шкоди дикій природі і людині, хоча в усьому світі її по праву вважають найчистішою, додав голова правління Української вітроенергетичної асоціації.

      За словами Конеченкова, випадки, коли компанія, отримавши всі необхідні експертні висновки, зокрема екологічні, стає до реалізації проекту, але тут виникають екологи та екологічні активісти, які їх оскаржують, є нерідкими: "Часто це ставало причиною зупинки процесу реалізації нових проектів. При цьому результати наявних у інвесторів експертиз пізніше підтверджували такі авторитетні організації, як ЄБРР або МФК. Під час перевірки проектів вони часто не знаходили таких грубих порушень, на яких наполягали екологічні організації".

      При детальному вивченні кейсів виявлялося, що нерідко опоненти – екологічні організації – будували аргументацію на підставі інформації з інтернету, відверто використовували фейкову інформацію, сказав Андрій Конеченков.

      Для протидії маніпуляціям на темі екології, які останнім часом стали популярним інструментом шантажу, знищення бізнесу конкурентів, зупинки нових інвестиційних проектів, на початку липня глави 16 профільних асоціацій України підписали Меморандум про забезпечення достовірної інформації в галузі екології. Серед підписантів: Professional Association of Ecologist of Ukraine, Асоціація підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами, Біоенергетична асоціація України, Українська вітроенергетична асоціація, Асоціація сонячної енергетики України та інші.

      blog_ava
      Коломойський назвав двох своїх фаворитів на посаду прем’єра
      сьогодні
      14602
      Теги: Новини України Екологія Міністерство екології
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      ЦВК не вклалася в терміни з оголошенням результатів виборів: які можуть бути наслідки
      сьогодні , 16:31 ЦВК не вклалася в терміни з оголошенням результатів виборів: які можуть бути наслідки
      Ірина Поліщук 436
      Рік з дня нападу на Гандзюк: зворушливі слова батька про смерть дочки
      сьогодні , 16:30 Рік з дня нападу на Гандзюк: зворушливі слова батька про смерть дочки
      Віталій Шабунін 103
      Прорахунки Порошенка: що завадило його партії здобути підтримку
      сьогодні , 16:00 Прорахунки Порошенка: що завадило його партії здобути підтримку
      Сергій Лещенко 377
      Позбавити не можна залишити: чому не можна скасовувати депутатську недоторканість
      сьогодні , 15:00 Позбавити не можна залишити: чому не можна скасовувати депутатську недоторканість
      Артем Овдієнко 1164
      Етикетки на продуктах оформлятимуть по-новому: що зміниться
      сьогодні , 13:30 Етикетки на продуктах оформлятимуть по-новому: що зміниться
      Ірина Поліщук 2979
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук