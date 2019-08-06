Екологічні організації використовують для звинувачень фейкову інформацію, – Конеченков

Явища екологічного рейдерства і шантажу, які останнім часом часто використовують у корпоративних війнах і політичній боротьбі, мають місце у зв'язку з відсутністю методик, які має бути затверджено на рівні закону.

Ще одна причина цього явища – відсутність активності Мінекології, спрямованої на підтримання інвестиційного клімату. Таку думку озвучив 112.ua голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков у рамках статті "Зелена дубина: Як бізнес і політики маніпулюють темою екології".

Часто організоване екологами та екологічними активістами блокування проектів збігається з небажанням конкретного місцевого бізнесу, щоб той чи інший проект розвивався, сказав Конеченков. Голова правління Української вітроенергетичної асоціації навів приклад Боржави, де інвестор із Туреччини став до реалізації проекту з будівництва вітроенергетичної станції. Нині проект тимчасово заблоковано, проти нього ведеться кілька судових процесів. "Незважаючи на те, що в Мінекології підтвердили, що в цьому місці вітростанцію будувати можна, проект може дійсно зупинитися, і вітростанцію побудовано не буде", – зазначив Конеченков.

Дуже часто на місцях екологи залякують людей ще до початку реалізації проекту. Стверджують, що відновлювана енергетика завдає шкоди дикій природі і людині, хоча в усьому світі її по праву вважають найчистішою, додав голова правління Української вітроенергетичної асоціації.

За словами Конеченкова, випадки, коли компанія, отримавши всі необхідні експертні висновки, зокрема екологічні, стає до реалізації проекту, але тут виникають екологи та екологічні активісти, які їх оскаржують, є нерідкими: "Часто це ставало причиною зупинки процесу реалізації нових проектів. При цьому результати наявних у інвесторів експертиз пізніше підтверджували такі авторитетні організації, як ЄБРР або МФК. Під час перевірки проектів вони часто не знаходили таких грубих порушень, на яких наполягали екологічні організації".

При детальному вивченні кейсів виявлялося, що нерідко опоненти – екологічні організації – будували аргументацію на підставі інформації з інтернету, відверто використовували фейкову інформацію, сказав Андрій Конеченков.

Для протидії маніпуляціям на темі екології, які останнім часом стали популярним інструментом шантажу, знищення бізнесу конкурентів, зупинки нових інвестиційних проектів, на початку липня глави 16 профільних асоціацій України підписали Меморандум про забезпечення достовірної інформації в галузі екології. Серед підписантів: Professional Association of Ecologist of Ukraine, Асоціація підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами, Біоенергетична асоціація України, Українська вітроенергетична асоціація, Асоціація сонячної енергетики України та інші.