Экологический челендж: как изменились парки и пляжи после необычного флешмоба
В Сети активно распространяется флешмоб, имеющий название Trashtag Challenge. Он призывает людей убирать мусор в разных местах. Тысячи интернет-пользователей поддержали челендж. Отныне под тегом #trashtagchallenge можно найти фотосравнения мест, которые неравнодушные уже убрали.
Механизм действия очень прост. Нужно сфотографировать любое место, находящееся в запущенном состоянии, убрать его, а затем выложить два фото – до и после уборки.
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Сейчас лишь только в Instagram есть более 25 тысяч публикаций с хештегом #trashtag и его вариациями #trashtagchallenge и #trashchallenge. Участники флешмоба надеются, что в дальнейшем его популярность будет только расти.
Вероятно, этот флешмоб запустила компания UCO Gear еще в 2015 году. Она сделала это в рамках кампании по защите дикой природы. Но после того, как публикация о флешмобе в Facebook приобрела популярность, инициатива получила новую жизнь.
Кроме того, уже успели появиться и локальные версии флешмоба. Например, испаноязычные пользователи называют его #BasuraChallenge.
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