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      Экологический челендж: как изменились парки и пляжи после необычного флешмоба

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      Экологический челендж: как изменились парки и пляжи после необычного флешмоба

      В Сети активно распространяется флешмоб, имеющий название Trashtag Challenge. Он призывает людей убирать мусор в разных местах. Тысячи интернет-пользователей поддержали челендж. Отныне под тегом #trashtagchallenge можно найти фотосравнения мест, которые неравнодушные уже убрали.

      Механизм действия очень прост. Нужно сфотографировать любое место, находящееся в запущенном состоянии, убрать его, а затем выложить два фото – до и после уборки.

      Читайте также: Сортировка мусора: что об этом нужно знать

      Сейчас лишь только в Instagram есть более 25 тысяч публикаций с хештегом #trashtag и его вариациями #trashtagchallenge и #trashchallenge. Участники флешмоба надеются, что в дальнейшем его популярность будет только расти.

      Вероятно, этот флешмоб запустила компания UCO Gear еще в 2015 году. Она сделала это в рамках кампании по защите дикой природы. Но после того, как публикация о флешмобе в Facebook приобрела популярность, инициатива получила новую жизнь.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Here we are.. Very small contribution to our environment or nature. We tried to collect some of plastic which was thrown by local people at Laldhori,Junagadh. Which is one of the most beautiful areas of Girnar. As it's our humble duty to keep ENVIRONMENT CLEAN AND GREEN and FREE from PLASTIC waste and other TRASH. So that next generation can enjoy original beauty of GIRNAR. We are challenging to all of you for #trashtag ,in which you have to clean your surrounding area and keep and make it clean. @ourjunagadh @aapdujunagadh #fnmstory #clean #plasticfree #greenandcleanenvironment #junagadh #aapdujunagadh #trashtagchallenge

      Допис, поширений B R I J E S H J E T H V A (@mr.brrij)

      Кроме того, уже успели появиться и локальные версии флешмоба. Например, испаноязычные пользователи называют его #BasuraChallenge.


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      Теги: Флешмоб Экология
      Источник: 24 Канал
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