Экологический челендж: как изменились парки и пляжи после необычного флешмоба

В Сети активно распространяется флешмоб, имеющий название Trashtag Challenge. Он призывает людей убирать мусор в разных местах. Тысячи интернет-пользователей поддержали челендж. Отныне под тегом #trashtagchallenge можно найти фотосравнения мест, которые неравнодушные уже убрали.

Механизм действия очень прост. Нужно сфотографировать любое место, находящееся в запущенном состоянии, убрать его, а затем выложить два фото – до и после уборки.

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Сейчас лишь только в Instagram есть более 25 тысяч публикаций с хештегом #trashtag и его вариациями #trashtagchallenge и #trashchallenge. Участники флешмоба надеются, что в дальнейшем его популярность будет только расти.

Вероятно, этот флешмоб запустила компания UCO Gear еще в 2015 году. Она сделала это в рамках кампании по защите дикой природы. Но после того, как публикация о флешмобе в Facebook приобрела популярность, инициатива получила новую жизнь.

Hoy se cumplió el primer día de limpieza donde nos propusimos limpiar un terreno baldío bastante grande en el cual las colonias vecinas acostumbran a tirar basura y escombro. adjunto el pequeño primer avance. se acepta ayuda para los siguientes días de limpieza. #basurachallenge pic.twitter.com/Q7dyEtWOC0 — Δ German Corvera (@Germancorvera1) 12 марта 2019 г.

Кроме того, уже успели появиться и локальные версии флешмоба. Например, испаноязычные пользователи называют его #BasuraChallenge.





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