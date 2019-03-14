Екологічний челендж: як змінилися парки та пляжі після флешмобу

У мережі активно розповсюджується флешмоб, що має назву Trashtag Challenge. Він закликає людей прибирати сміття в різних місцях. Тисячі інтернет-користувачів підтримали челендж. Відтепер під тегом #trashtagchallenge можна знайти фотопорівняння місць, які небайдужі вже поприбирали.

Механізм дії дуже простий. Потрібно сфотографувати будь-яке місце, що перебуває в занедбаному стані, прибрати його, а потім викласти два фото – до і після прибирання.

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Наразі лише тільки в Instagram є понад 25 тисяч публікацій з хештегом #trashtag і його варіаціями #trashtagchallenge і #trashchallenge. Учасники флешмобу сподіваються, що надалі його популярність лише зростатиме.

Ймовірно, цей флешмоб запустила компанія UCO Gear ще у 2015 році. Вона зробила це в рамках кампанії із захисту дикої природи. Але після того, як публікація про флешмоб у Facebook набула популярності, ініціатива отримала нове життя.

Hoy se cumplió el primer día de limpieza donde nos propusimos limpiar un terreno baldío bastante grande en el cual las colonias vecinas acostumbran a tirar basura y escombro. adjunto el pequeño primer avance. se acepta ayuda para los siguientes días de limpieza. #basurachallenge pic.twitter.com/Q7dyEtWOC0 — Δ German Corvera (@Germancorvera1) 12 марта 2019 г.

Окрім того, вже встигли з'явитися й локальні версії флешмобу. Наприклад, іспаномовні користувачі називають його #BasuraChallenge.



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