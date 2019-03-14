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      Екологічний челендж: як змінилися парки та пляжі після флешмобу

      1347 Читать новость на русском
      Екологічний челендж: як змінилися парки та пляжі після флешмобу

      У мережі активно розповсюджується флешмоб, що має назву Trashtag Challenge. Він закликає людей прибирати сміття в різних місцях. Тисячі інтернет-користувачів підтримали челендж. Відтепер під тегом #trashtagchallenge можна знайти фотопорівняння місць, які небайдужі вже поприбирали.

      Механізм дії дуже простий. Потрібно сфотографувати будь-яке місце, що перебуває в занедбаному стані, прибрати його, а потім викласти два фото – до і після прибирання.

      Читайте також: Сортування сміття: що про це треба знати

      Наразі лише тільки в Instagram є понад 25 тисяч публікацій з хештегом #trashtag і його варіаціями #trashtagchallenge і #trashchallenge. Учасники флешмобу сподіваються, що надалі його популярність лише зростатиме.

      Ймовірно, цей флешмоб запустила компанія UCO Gear ще у 2015 році. Вона зробила це в рамках кампанії із захисту дикої природи. Але після того, як публікація про флешмоб у Facebook набула популярності, ініціатива отримала нове життя.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Here we are.. Very small contribution to our environment or nature. We tried to collect some of plastic which was thrown by local people at Laldhori,Junagadh. Which is one of the most beautiful areas of Girnar. As it's our humble duty to keep ENVIRONMENT CLEAN AND GREEN and FREE from PLASTIC waste and other TRASH. So that next generation can enjoy original beauty of GIRNAR. We are challenging to all of you for #trashtag ,in which you have to clean your surrounding area and keep and make it clean. @ourjunagadh @aapdujunagadh #fnmstory #clean #plasticfree #greenandcleanenvironment #junagadh #aapdujunagadh #trashtagchallenge

      Допис, поширений B R I J E S H J E T H V A (@mr.brrij)

      Окрім того, вже встигли з'явитися й локальні версії флешмобу. Наприклад, іспаномовні користувачі називають його #BasuraChallenge.

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      blog_ava
      Кому вигідне повернення Саакашвілі в Україну
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      Теги: Екологія Флешмоб
      Джерело: 24 Канал
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