Екологічний челендж: як змінилися парки та пляжі після флешмобу
У мережі активно розповсюджується флешмоб, що має назву Trashtag Challenge. Він закликає людей прибирати сміття в різних місцях. Тисячі інтернет-користувачів підтримали челендж. Відтепер під тегом #trashtagchallenge можна знайти фотопорівняння місць, які небайдужі вже поприбирали.
Механізм дії дуже простий. Потрібно сфотографувати будь-яке місце, що перебуває в занедбаному стані, прибрати його, а потім викласти два фото – до і після прибирання.
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Наразі лише тільки в Instagram є понад 25 тисяч публікацій з хештегом #trashtag і його варіаціями #trashtagchallenge і #trashchallenge. Учасники флешмобу сподіваються, що надалі його популярність лише зростатиме.
Ймовірно, цей флешмоб запустила компанія UCO Gear ще у 2015 році. Вона зробила це в рамках кампанії із захисту дикої природи. Але після того, як публікація про флешмоб у Facebook набула популярності, ініціатива отримала нове життя.
Окрім того, вже встигли з'явитися й локальні версії флешмобу. Наприклад, іспаномовні користувачі називають його #BasuraChallenge.
Як правильно сортувати сміття