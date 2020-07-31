Перед выборами всплеск гражданской активности происходит не потому, что проблемы становятся острее.

Дело в том, что политикам выгодно использовать картинку с активистами и псевдоактивистами для собственного пиара.

Такое мнение в сюжете 5 канала высказал политолог Кирилл Сазонов.

Экологическая тематика может активно использоваться в качестве главных тем на местных выборах, которые состоятся осенью.

Политолог считает, что в Днепре, Запорожье и Мариуполе разные политсилы однозначно попытаются воспользоваться вопросами экологии для достижения политических целей. В том числе – для вывода людей на улицы.

Перед выборам у нас всплеск гражданской активности очень большой не потому что проблемы становятся острее, а потому что политикам выгодно использовать картинку с активистами и псевдоактивистами для политического пиара. Политики вкладывают деньги в избирательную кампанию. И конечно эти деньги они могут использовать для каких-то акций. От экологических, до вопросов социальных, инфраструктурных, тарифных – любых,

– констатирует Кирилл Сазонов.

Среди наиболее актуальных в стране, политолог отдельно выделяет опасность радиационного загрязнения главной водной артерии Украины – Днепра, которое может произойти в результате дноуглубительных работ на реке Припять, которую обходят вниманием экологи.

Никто не знает сколько радиации осталось в иле Днепра, Припяти и Десны, ведь никакие исследования не проводились,

– сообщил Сазонов.

Специалист отмечает, что для решения всех хронических экологических проблем Украины нужны не традиционные проплаченные предвыборные акции, а стратегическая государственная программа, которая должна планомерно выполняться в течение десятков лет.