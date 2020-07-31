Перед виборами сплеск громадянської активності відбувається не тому, що проблеми стають гострішими.

Справа в тому, що політикам вигідно використовувати картинку з активістами та псевдоактивистами для власного піару.

Таку думку в сюжеті 5 каналу висловив політолог Кирило Сазонов.

Екологічна тематика може активно використовуватися в якості головних тем на місцевих виборах, які відбудуться восени.

Політолог вважає, що в Дніпрі, Запоріжжі та Маріуполі різні політсили однозначно спробують скористатися питаннями екології для досягнення політичних цілей. В тому числі – для виведення людей на вулиці.

Перед виборам у нас сплеск громадянської активності дуже великий не тому що проблеми стають гострішими, а тому що політикам вигідно використовувати картинку з активістами і псевдоактивістами для політичного піару. Політики вкладають гроші в виборчу кампанію. І звісно ці гроші вони можуть використати для якихось акцій. Від екологічних, до питань соціальних, інфраструктурних, тарифних – будь-яких,

– констатує Кирило Сазонов.

Серед найбільш актуальних в країні, політолог окремо виділяє небезпеку радіаційного забруднення головної водної артерії України – Дніпра, яке може статися внаслідок днопоглиблювальних робіт на річці Прип’ять, яку оминають увагою екологи.

Ніхто не знає скільки радіації залишилось в мулі Дніпра, Прип’яті та Десні, адже ніякі дослідження не проводились,

– повідомив Сазонов.

Фахівець зазначає, що для вирішення всіх хронічних екологічних проблем України потрібні не традиційні проплачені передвиборчі акції, а стратегічна державна програма, яка має планомірно виконуватися впродовж десятків років.