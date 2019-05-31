Экологию вспоминают перед выборами, а потом сразу забывают, – Леонов

Досрочные выборы в Верховную Раду Украины имеют все шансы продолжить парад разных обещаний политиков, на выполнение которых рассчитывать не стоит.

Тема экологии будет использована на текущих досрочных парламентских выборах политиками для привлечения электората. Однако сразу после выборов, собрав голоса избирателей, об экологии уже традиционно забудут. Об этом сообщил исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента", Александр Леонов, в эфире "5 телеканала".

По словам Леонова, экология стала политическим инструментом для борьбы за власть.

"Безусловно, экологию вспоминают перед выборами, и забывают сразу. Один раз в Верховную Раду даже зашла партия зеленых, которая потом оказалась партией, которую спонсировали нефтегазовые бароны и это закончилось ничем. Периодически эта тема всплывает и даже в списки (списки политических партий – Ред .). Берут экологов – но это ни к чему не приводит ", – заявил Леонов.

В целом, как сообщает телеканал, досрочные выборы в Верховную Раду Украины имеют все шансы продолжить парад разных обещаний политиков, на выполнение которых рассчитывать не стоит.

"В течение десятилетий среди наиболее популярных и популистских обещаний кандидатов – уменьшить тарифы, поднять пенсии, улучшить экологию, отремонтировать дома, дороги, детсады и т.д.", – говорится в материале.