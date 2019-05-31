Екологію згадують перед виборами, а потім відразу забувають, – Леонов

Дострокові вибори до Верховної Ради України мають всі шанси продовжити парад різних обіцянок політиків, на виконання яких розраховувати не варто.

Тема екології буде використана на поточних дострокових парламентських виборах політиками для залучення електорату. Однак відразу після виборів, зібравши голоси виборців, про екологію вже традиційно забудуть. Про це повідомив Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента", Олександр Леонов, в ефірі "5 телеканалу".

За словами Леонова, екологія стала політичним інструментом для боротьби за владу.

"Безумовно, екологію згадують перед виборами, і забувають відразу. Один раз до Верховної Ради навіть зайшла партія зелених, яка потім виявилася партією, яку спонсорували нафтогазові барони і це закінчилося нічим. Періодично ця тема спливає і навіть в списки (списки політичних партій – Ред.). Беруть екологів – але це ні до чого не призводить", – заявив Леонов.

В цілому, як повідомляє телеканал, дострокові вибори до Верховної Ради України мають всі шанси продовжити парад різних обіцянок політиків, на виконання яких розраховувати не варто.

"Протягом десятиліть серед найбільш популярних і популістських обіцянок кандидатів – зменшити тарифи, підняти пенсії, поліпшити екологію, відремонтувати будинки, дороги, дитсадки тощо", – йдеться в матеріалі.