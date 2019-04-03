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      Эконалог в Украине регулярно повышается, но экологическая обстановка не становится лучше, – СМИ

      6 Читати новину українською
      Выбросы
      Выбросы / vlasno.info

      Экологический налог в Украине регулярно повышается, но экологическая обстановка не становится лучше из-за неэффективного использования средств налога.

      Об этом сообщает в своем материале издание Минпром.

      Согласно данным, приведенным журналистами, даже снижение количества предприятий не значительно влияет на количество выбросов.

      "Если в 2015 году 11 303 предприятий дали 2,857 млн тонн выбросов, то в 2016 году 9 630 предприятий – 3,078 млн тонн. Таким образом, выбросы в пересчете на один стационарный источник промышленного загрязнения возросли с 253 тонн до 320 тонн. Что же происходит? Очевидно, что такое возможно только в одном случае: если не реализуются природоохранные мероприятия. Но при этом все без исключения предприятия, у которых по роду деятельности есть промышленные выбросы, платят так называемый "экологический налог". От этого никто никого не освобождал", – пишет издание.

      По данным Минпрома, вполне логично, что средства от поступления эконалога должны направляться на улучшение экологической обстановки в стране, и прежде всего в самых экологически неблагополучных регионах. Однако на деле такое не происходит.

      "Государство вместо заботы о здоровье граждан просто занимается поборами с промышленников, используя чувствительную для общества тему экологии. Собственно, именно так оно сейчас происходит. Поскольку 45% средств, поступающих от эконалога, прямиком идут в общий фонд госбюджета. А оттуда они могут направляться куда угодно: например, на закупку новой мебели или лимузинов для чиновников. Или вообще мертвым грузом лежать на едином казначейском счету Кабинета министров Украины", – пишут журналисты.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Налоги Экология
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