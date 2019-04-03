Екоподаток в Україні регулярно підвищується, але екологічна ситуація не стає кращою, – ЗМІ

Екологічний податок в Україні регулярно підвищується, але екологічна обстановка не стає кращою через неефективне використання коштів податку.

Про це повідомляє в своєму матеріалі видання Мінпром.

Згідно з даними, які навели журналісти, навіть зниження кількості підприємств не значно впливає на кількість викидів.

"Якщо у 2015 році 11303 підприємств дали 2,857 млн ​​т викидів, то у 2016 році 9630 підприємств – 3,078 млн тонн. Таким чином, викиди в перерахунку на одне стаціонарне джерело промислового забруднення зросли з 253 тонн до 320 тонн. Що ж відбувається? Очевидно, що таке можливо тільки в одному випадку: якщо не реалізуються природоохоронні заходи. Але при цьому всі без винятку підприємства, у яких за родом діяльності є промислові викиди, платять так званий "екологічний податок". Від цього ніхто нікого не звільняв", – пише видання.

За даними Мінпрому, цілком логічно, що кошти від надходження екоподатку повинні направлятися на поліпшення екологічної ситуації в країні і перш за все в самих екологічно неблагополучних регіонах. Однак на ділі таке не відбувається.

"Держава замість турботи про здоров'я громадян просто займається поборами з промисловців, використовуючи чутливу для суспільства тему екології. Власне, саме так воно зараз відбувається. Оскільки 45% коштів, що надходять від екоподатку, прямо йдуть в загальний фонд держбюджету. А звідти вони можуть направлятися куди завгодно: наприклад, на закупівлю нових меблів або лімузинів для чиновників. Або взагалі мертвим вантажем лежати на єдиному казначейському рахунку Кабінету міністрів України", – пишуть журналісти.