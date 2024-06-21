Бринк отметила, что экономическая составляющая, и именно частный сектор, имеет фундаментальное значение для победы Украины в войне с Россией и в послевоенном развитии.

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"Помочь Украине победить в войне против России – это является одним из главных внешнеполитических приоритетов президента Байдена, но так же приоритетом является помощь Украине в том, что мы называем "выиграть будущее". И Украина выигрывает будущее с помощью бизнеса, который будет движущей силой экономического восстановления Украины и трудоустройства украинцев", – добавила посол.

Генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, в свою очередь, поблагодарил посла и США за военную помощь Украине и за экономическую поддержку.

С начала полномасштабного вторжения оборонный сектор стремительно растет, и наше сотрудничество с американскими партнерами становится одним из важнейших элементов нашей защиты от России. Мы должны не просто получать оружие или поддержку, оборонную технику, мы должны создавать ее здесь, мы должны локализовать производство, мы должны развивать наши экономические возможности. И мы видим постоянную и неизменную поддержку на этом пути со стороны американских партнеров,

– Владислав Бельбас.