Пані Брінк відзначила, що економічна складова, і саме приватний сектор, має фундаментальне значення для перемоги України в війні з Росією та в повоєнному розвитку.

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"Допомогти Україні перемогти у війні проти Росії – це є одним з головних зовнішньополітичних пріоритетів президента Байдена, але так само пріоритетом є допомога Україні у тому, що ми називаємо "виграти майбутнє". І Україна виграє майбутнє за допомогою бізнесу, який буде рушійною силою економічного відновлення України та працевлаштування українців", – додала пані посол.

Генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас, своєю чергою, подякував пані послу та США за військову допомогу Україні та за економічну підтримку.

Від початку повномасштабного вторгнення оборонний сектор стрімко зростає, і наша співпраця з американськими партнерами стає одним з найважливіших елементів нашого захисту від Росії. Ми повинні не просто отримувати зброю чи підтримку, оборонну техніку, ми повинні створювати її тут, ми повинні локалізувати виробництво, ми повинні розвивати наші економічні можливості. І ми бачимо постійну і незмінну підтримку на цьому шляху з боку американських партнерів,

– Владислав Бельбас.