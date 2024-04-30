Про це заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

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"Компанії, не потрібні ніякі додаткові кошти від держави для розширення виробництва. Нам потрібно контракт на два роки, наприклад. У такому випадку ми з власних обігових коштів зможемо збільшити виробництво в рази. Коли є фіксоване замовлення, навіть з якимось обмеженим фінансуванням, ми можемо завчасно організовувати та спланувати виробничий процес, оскільки постачання деяких комплектуючих відбувається понад 7-8 місяців", — заявив він.

Бельбас також зауважив, що зараз його компанія виробляє бронеавтомобілі "Новатор", міномети калібру 60, 82 та 120 міліметрів та мінометні постріли для них, і за деякими видами озброєння українське виробництво вже співмірне з західним.

У деяких сегментах, до прикладу, якщо ми говоримо про міни, українське виробництво співмірне з західним, але важливо, що вітчизняні підприємства платять податки, збори та зарплати в Україні, тим самим підтримуючи українську економіку,

– додав Бельбас.

За умови довготермінових контрактів "Українська бронетехніка" зможе збільшити виробництво: дивіться відео