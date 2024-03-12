Про це повідомили на фейсбук-сторінці підприємства. Також в "Українській бронетехніці" додали, що бронезахист бойового модуля відповідає рівню НАТО.

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Що варто знати про бронеавтомобіль "Новатор" з бойовим модулем "ТАВРІЯ-14,5"

БМ "ТАВРІЯ-14,5" – це бойова дистанційно керована ненаселена турель, озброєна кулеметом калібру 14,5 міліметра (КПВТ) з боєкомплектом у 200 патронів. БМ "ТАВРІЯ-14,5" за допомогою новітньої та унікальної системи управління озброєнням, яка включає високоякісну систему стабілізації, забезпечує можливість захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь по ворожих цілях у русі.

Бронеавтомобіль з БМ "ТАВРІЯ-14,5" / Фото "Української бронетехніки"

В "Українській бронетехніці" зазначають, що БМ "ТАВРІЯ-14,5" обладнана оптико-електронним модулем, який дозволяє виявляти цілі на відстані понад 5 кілометрів як вдень, так і вночі.

Рівень бронезахисту бойового модуля відповідає рівню НАТО – STANAG 1. Розробником бойового модуля передбачено відповідний броньовий рівень захисту корпусу оптико-електронного модуля та блоків системи управління озброєнням,

– зазначили у повідомленні.



Бронезахист БМ "ТАВРІЯ-14,5" відповідає рівню НАТО / Фото "Української бронетехніки"

Зауважимо, що використання швидкісних маневрових броньованих автомобілів, оснащених дистанційно керованими бойовими модулями, не тільки забезпечує додаткові можливості вести бій на відстані, але і зберігає життя військових.