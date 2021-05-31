Если от введения санкций будут страдать белорусы, то это точно не лучшее решение ситуации. Такое мнение в эфире высказала заместительница глава фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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По ее словам, сейчас вариант с введением ограничений пока не рассматривается. Но в случае дальнейших недружественных шагов Беларуси – ситуация может измениться.

Дальнейшие шаги по введению экономических санкций будут зависеть от риторики самого нелегитимного президента Лукашенко и тех действий, которые он может делать для украинских продуктов,

– отметила Кравчук.

Она отметила, что необходимо проследить за экономическим интересом белорусских чиновников и силовиков и "бить" именно туда.

Интересы украинцев – превыше всего

Нардеп отметила, что в экономических отношениях с Беларусью Украина должна прежде всего руководствоваться интересами украинцев.

"Если речь идет об определенном импорте, который занимает какую-то долю рынка, то резкое прекращение поставок белорусского бензина может повлечь определенные неудобства, прежде всего для украинцев", – сказала Кравчук.

Кравчук прокомментировала экономические отношения Украины и Беларуси: смотрите видео