Якщо від запровадження санкцій страждатимуть білоруси, то це точно не найкраще розв'язання ситуації. Таку думку в ефірі висловила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Важливо У червні Україна отримає від Білорусі лише п'яту частину місячної норми бензину

За її словами, наразі варіант із запровадженням обмежень наразі не розглядається. Але у випадку подальших недружніх кроків Білорусі – ситуація може змінитись.

Подальші кроки щодо запровадження економічних санкцій залежатимуть від риторики самого нелегітимного президента Лукашенка і тими діями, які він може робити для українських продуктів,

– зазначила Кравчук.

Вона зауважила, що необхідно простежити за економічним інтересом білоруських чиновників та силовиків і "бити" саме туди.

Інтереси українців – понад усе

Нардепка відзначила, що в економічних відносинах з Білоруссю Україна повинна насамперед керуватись інтересами українців.

"Якщо мовиться про певний імпорт, який займає якусь частку ринку, то різке припинення постачання білоруського бензину може спричинити певні незручності, насамперед для українців", – сказала Кравчук.

Кравчук прокоментувала економічні відносини України і Білорусі: дивіться відео