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      "Экономический эффект" стал ширмой для деятельности главы АМКУ Терентьева, – СМИ

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      Юрий Терентьев / protocol.ua

      Руководитель Антимонопольного комитета внедрил не обозначенное ни в одном законе понятие "экономического эффекта", которое является не более чем ширмой коррупционной деятельности главы АМКУ.

      Об этом пишут журналисты РБК-Украина в статье-расследовании "Чьи "слуги" возглавят Антимонопольный комитет Украины".

      "Основной новеллой, которую Терентьев ввел в работу АМКУ почти сразу после своего назначения, является понятие "экономический эффект", которое фигурирует в отчетности и в плановых показателях АМКУ. Найти его определение в нормативных актах Украины не удалось", – говорится в материале. Журналисты сообщают, что "экономический эффект" от действий АМКУ – это определенная сумма денег, которую нельзя ни увидеть, ни пощупать. Но в отчете АМКУ о своей работе эта сумма якобы была сгенерирована экономикой Украины после того, как АМКУ, якобы, исправил неконкурентную ситуацию или пожурил монополиста.

      "Откуда берется "экономический эффект"? В том случае, если АМКУ считает, что в действиях предприятия имеются определенные нарушения, то Терентьев и его подчиненные имеют выбор. Они могут, например, зафиксировать нарушение и наложить штраф, тем самым пополняя бюджет Украины. А могут и просто дать рекомендацию: "вот так вот больше не делай, а делай вот так вот...". После этого специалист АМКУ пишет документ, в котором указывает, что вследствие рекомендации АМКУ все стало процветать, у предприятия денег стало больше, а часть из них оно заплатило в качестве налога", – говорится в статье РБК-Украина. По данным авторов материала, таким образом АМКУ штрафует лишь тех, кто "не договорился", то есть, не выбрал "раду", за которую нужно платить.

      Таким образом, кто не договорился получают штраф, но из-за некомпетентности АМКУ большие штрафные санкции бизнес часто и успешно обжалует в суде. "Например, ПАО "Укртатнафта" и ПАО "НПК Галичина" успешно отбились от "нападок" подчиненных Терентьева через суды.

      Два крупнейших денежных штрафы за всю историю АМКУ, выписанные подчиненными Терентьева, так и не попали в бюджет Украины. По всей видимости, причиной тому стала крайняя некомпетентность тех, кто эти штрафы аргументировал и оформлял,
      – пишут авторы статьи.

      В материале также отмечается, что финансовый результат работы АМКУ под руководством Терентьева для государства Украина – это фикция, которая введена Юрием Терентьевым, чтобы скрыть реальные результаты работы АМКУ.

      Подтверждением тому являются штрафы, которые АМКУ вынесло в 2018 году и после смены власти весной 2019 года. Так, за весь предвыборный для Порошенко 2018 год вынесены штрафы на 277 миллионов гривен, хотя экономический эффект в официальном отчете указан, что на сумму 4 миллиарда. Сразу после смены власти, а именно начиная с июня 2019 года, АМКУ собрал денежные штрафы на 6,8 миллиарда гривен, что в 20 раз больше, чем за весь 2018-й год.

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      Теги: Новости Украины Финансы Коррупция АМКУ
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