"Економічний ефект" став ширмою для діяльності глави АМКУ Терентьєва, – ЗМІ

Керівник Антимонопольного комітету впровадив не позначене в жодному законі України поняття "економічного ефекту", яке є не більше ніж ширмою корупційної діяльності глави АМКУ.

Про це пишуть журналісти РБК-Україна в статті-розслідування "Чиї "слуги" очолять Антимонопольний комітет України".

"Основною новелою, яку Терентьєв ввів в роботу АМКУ майже відразу після свого призначення, є поняття "економічний ефект", яке фігурує в звітності і в планових показниках АМКУ. Знайти його визначення в нормативних актах України не вдалося", – йдеться в матеріалі. Журналісти повідомляють, що "економічний ефект" від дій АМКУ – це певна сума грошей, яку не можна ні побачити, ні помацати. Але в звіті АМКУ про свою роботу ця сума нібито була згенерована економікою України після того, як АМКУ, нібито, виправив неконкурентну ситуацію або покартав монополіста.

"Звідки береться "економічний ефект"? У тому випадку, якщо АМКУ вважає, що в діях підприємства є певні порушення, то Терентьєв і його підлеглі мають вибір. Вони можуть, наприклад, зафіксувати порушення і накласти штраф, тим самим – поповнюючи бюджет України. А можуть і просто дати рекомендацію: "ось так от більше не роби, а роби отак от...". Після цього фахівець АМКУ пише документ, в якому вказує, що внаслідок рекомендації АМКУ все стало процвітати, у підприємства грошей стало більше, а частину з них воно заплатило в якості податку", – йдеться в статті РБК-Україна. За даними авторів матеріалу, таким чином АМКУ штрафує лише тих, хто "не домовився", тобто, не вибрав "раду", за яку потрібно платити.

Таким чином, хто не домовився отримують штраф, але через некомпетентність АМКУ великі штрафні санкції бізнес часто і успішно оскаржить в суді. "Наприклад, ПАТ "Укртатнафта" і ПАТ "НПК Галичина" успішно відбилися від "нападок" підлеглих Терентьєва через суди.

Два найбільших грошових штрафи за всю історію АМКУ, виписані підлеглими Терентьєва, так і не потрапили до бюджету України. По всій видимості, причиною тому стала крайня некомпетентність тих, хто ці штрафи аргументував і оформляв,

– пишуть автори статті.

У матеріалі також наголошується, що фінансовий результат роботи АМКУ під керівництвом Терентьєва для держави Україна – це фікція, яка введена Юрієм Терентьєвим, щоб приховати реальні результати роботи АМКУ.

Підтвердженням тому є штрафи, які АМКУ винесло в 2018 році і після зміни влади навесні 2019 року. Так, за весь передвиборний для Порошенка 2018 рік винесено штрафів на 277 мільйонів гривень, хоча економічний ефект в офіційному звіті вказано на суму 4 мільярда. Відразу після зміни влади, а саме починаючи з червня 2019 року, АМКУ зібрав грошових штрафів на 6,8 мільярдів гривень, що в 20 разів більше, ніж за весь 2018-ий рік.