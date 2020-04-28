Мировой экономический кризис: как повлияет на выборы в Украине и ЕС

Начался мировой кризис 2020. Чтобы предсказать, как себя поведут европейцы во время следующих выборов, можно обратиться к истории и проанализировать поведение избирателей во время и после финансового кризиса 2008.

На выбор покупателя в магазине влияют множество факторов. Бренд, личные предпочтения, экологичность, страна происхождения. И все эти факторы отходят на второй план, когда покупатель теряет работу и главным критерием выбора становится цена. Политический выбор – это также сложная смесь набора факторов. И когда мир окутывает финансовый кризис, избиратели разных стран реагируют на это, а приоритеты факторов меняют свой порядок.

Страны ЕС можно разделить на три группы по критерию реакции избирателей на финансовый кризис 2008: популярность националистических партий, желание более глубокой интеграции с ЕС и отсутствие реакции. Рассказываем, кто к какой категории относится и как кризис влияет на выбор украинцев в материале 24 канала.

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Влияние кризиса

Глобализация несет в себе взаимозависимость экономик стран во всем мире. Поэтому то, что началось как ипотечный кризис в 2007 В США переросло в глобальный финансовый кризис 2008, который имел последствия еще несколько лет спустя. Украинцы ее ярко почувствовали, когда гривна со стабильных 5 за доллар обвалилась до 8. Европейцы, чей рынок переплетен с рынком США, почувствовали кризис, но по-разному.

Стабильные избиратели: как кризис не влияет на европейских избирателей

Избиратели нескольких стран практически не отреагировали на кризис. Это Люксембург, Дания, Великобритания, Германия, Мальта и Польша. Польша и Германия наиболее эффективно минимизировали последствия мирового кризиса в 2008. Другие упомянутые страны являются экономически сильные государства (по ВВП на душу населения). Они справились менее эффективно но все же сумели сдержать кризис лучше чем большинство стран ЕС. В упомянутых странах критерий экономической ситуации для избирателей не сыграл ключевой роли. В одной из стран не изменились ни основные игроки политической гонки, ни их последовательность в рейтинге.

Недовольные плательщики: как европейцы проявляют евроскептицизм во время кризиса

Европейский Союз – самая интегрированная международная организация в мире. Некоторые политологи приближают его к конфедерации. ЕС имеют общий бюджет, который наполняют страны-члены. Однако, сумма взноса разнится от страны к стране. Именно это и порождает проявления евроскептицизма в отдельных странах. Крупные вклады были основным аргументом для выхода Великобритании из ЕС. Избиратели, которые не понимают преимуществ членства в ЕС, легко поддаются на подобные призывы, а партии, что заявляют о себе как националистические, получают значительную поддержку на выборах.

После финансового кризиса 2008 года в трети стран ЕС партии, которые идентифицируют себя в первую очередь как националистические, получили значительно большую поддержку. Это Бельгия, Австрия, Финляндия, Венгрия, Нидерланды, Ирландия, Швеция и Чехия.

На парламентских выборах в Австрии в 2008 значительную поддержку получили две националистические партии или их еще определяют ультраправые – Freiheitliche Partei Österreichs (Партия свободы Австрии) и BZÖ – Liste Jörg Haider. Вместе за них проголосовала почти треть избирателей. Представители партии против мигрантов, особенно из страны Ближнего Востока. В частности лидер Партии свободы Австрии Страш в основном отмечал ограничение религии Ислам в стране (запрет строительства минаретов), ведении антимиграционной политики и критике Евросоюза. В 2008 году поддержка ЕС среди австрийцев была на уровне 28%, поэтому тактика националистических партий успешно сработала на фоне экономического кризиса.

Тридцать процентов людей, изображающих национал-социализм как нечто невинное. Кто ходит по лесам с неонацистскими товарищами в окружении скинхедов. Которые проводят агитацию против иностранцев, против мусульман и выступают за развитие контактов с радикальными группой Сербий, чей лидер Воислав Шешель находится на скамье подсудимых в трибунале военных преступлений в Гааге. Австрия снова возглавляет Европу,

– написал австрийский политолог Ганс Рашеру комментарии The Guardian сразу после выборов 2008.

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Счастливые льготники: как европейцы видят в ЕС спасательный круг во время кризиса

Недаром такие развитые страны как Норвегия, Швейцария или Лихтенштейн не стремятся стать членами ЕС, а Черногория, Сербия и Украина наоборот хотят. Первых ЕС бы принял, а со вторыми медлит.

В стабильные времена и высокоразвитые страны имеют пользу от членства ЕС: легкость ведения торговли, рынки соседних стран, трудовые ресурсы менее развитых соседей и привлекательность для инвесторов.

Но в нестабильные времена экономического кризиса недостатки от членства в ЕС преобладают. Более развитые члены не только усиленно чувствуют кризис из-за глубокой интеграции, но и должны извлекать более слабых соседей. Именно в такие моменты сильные страны ЕС и сама организация становится спасательным кругом для стран с менее развитой экономикой.

Во время финансового кризиса 2008 и некоторое время спустя в таких странах как Словакия, Латвия, Литва, Хорватия и Болгария наблюдался всплеск еврооптимизма. И это при том, что провластные политические силы Болгарии сейчас считают пророссийскими. В частности в Словакии проевропейские силы получили на 11% больше, в Литве – на 7%, в Латвии – на 15%, а в Хорватии – на 20%. При этом в Словакии и Литве на первых выборах после кризиса упал национализм, но уже через выборы такие партии восстановили свои докризисные рейтинги.

Как видим одной из экономически слабых стран была и Польша, но как мы уже отмечали, она вместе с Германией лучше сопротивлялась кризису, а потому последствия были минимальными.

Как реагируют украинцы на кризис?

Украинские избиратели еще весьма незрелые, поэтому у нас постоянно происходит ротация власти, а ни один президент, кроме Кучмы, не задержался на 2 срока. Хотя конечно и без политических феноменов, которым удается, несмотря на политические скандалы остаться в политике, Украина не обошлось.

Идеальный кандидат для украинца – социал-демократ. Кстати, именно такой идеологии определяет себя правящая партия "Слуга народа". Самыми желанными обещаниями для украинского электората является "снижение коммуналки", "повышение зарплат и пенсий", "субсидии", "социальная помощь" и другого рода "подачки" от государства. Хотя конечно достойная оплата труда пенсия – это не подачки государства, а право украинцев. И обычно это подают в таком свете. А все эти вещи и есть так сказать "фишкой" социал-демократов.

В Дании, Финляндии, Мальте, Португалии, Румынии, Словакии, Испании и Швеции на последних выборах выиграли социал-демократы. Во многих других страны они тоже занимают главные места. Среди принципов социал-демократии можно увидеть такие вещи:

Сокращение разрыва между богатыми и бедными.

Поддержку малоимущих слоев населения.

Создание «государства всеобщего благосостояния».

Систему защиты экономических прав работников, которая среди прочего предусматривает повышение минимальной зарплаты.

Общее бесплатное образование, равный доступ к которому имеет все население страны.

Государственную систему всеобщего бесплатного здравоохранения для всех граждан страны.

Государственную помощь в форме пенсий и пособий по инвалидности и безработице.

Государственную помощь по уходу за детьми.

Секуляризация и открытая прогрессивная социальная политика.

Именно лозунгами, построенными на перечисленных принципах, часто подкупают украинских избирателей умелые популисты.

В молодой для независимой страны возраст Украина пережила много кризисов. Сначала девальвация гривны втрое в 1998, затем мировой финансовый кризис 2008, который имел длительные последствия для Украины и в конце кризис, который начался в 2014, от которого Украина до сих пор оправляется. Так еще и кризис 2020, вызванный распространением COVID-19.

Украинцы, как и жители более слабых стран ЕС, видят в ЕС спасательный круг. Прозападные кандидаты имеют поддержку. Украинцы никогда не довольны властью и все время ее меняют. Даже поддержка действующего президента, за которого отдали рекордное количество голосов, менее чем за год упала почти вдвое. Постоянная ротация власти также свойственна избирателям, испытывающим экономическое давление. Поэтому здесь скорее возникает вопрос не "Как украинцы голосуют во время кризиса?", потому что мы это и так видим. Интереснее то, как украинцы проголосуют в экономически благоприятные времена.

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Как мы это все считали?



Мы проанализировали результаты выборов за последние 20 лет во всех странах-членах ЕС, в том числе и Великобритании, которая в этом году вышла из организации. С этим все просто. Сложнее было определить идеологию партии и ее отношение к ЕС. Чтобы избежать субъективности и критики со стороны политологов, мы принимали во внимание то, как партия сама себя определяет, а также что сама говорит о ЕС.



В Украине мало говорят об идеологии, потому что у нас партии в первую очередь лидерского типа. В Европе же идеологиям уделяют больше внимания, хотя не всегда и не везде. Основные игроки в избирательной гонке всегда определяли свою идеологию. Сложнее было с евроскепсисом или еврооптимизмом, поскольку даже ведущие партии не всегда относили себя к тем, или иным. В таком случае мы считали их нейтральными.



Наше исследование не утверждает, что все европейские страны четко делятся на три группы и так реагируют на кризис. Очевидно, что у каждой страны свои особенности, которые сложились исторически и, чтобы утверждать наверняка, нужно проводить значительно более глубокое исследование. Но результаты, которые мы описали, показывают определенную тенденцию, с помощью которой можно создавать условную проекцию на выборы во время кризиса, который уже окутал мир.