В интервью журналистам первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко высказался об обсуждении законопроектов по демобилизации и экономического бронирования. Похоже, соответствующие вопросы не находятся на "горячей повестке" парламента.

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Демобилизация и экономическое бронирование – под вопросом

Корниенко отметил, что демобилизация относится к компетенции комитета национальной безопасности и обороны, где активно работают председатель комитета и председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

По экономическому бронированию, соглашусь, что это очень дискуссионный закон для Верховной Рады,

– заявил политик.

Вице-спикер выразил сомнения относительно поддержки зарегистрированных вариантов закона об экономическом бронировании, намекая на возможность решения вопроса через правительственные решения.

Возможно, это будет действительно реализовано через другие инструменты. В частности правительственными решениями. Дождемся и поймем, как это будет. На "горячей адженде" Верховной Рады нет этих законов.

По словам Корниенко понятно, что пока трудно предсказать, получат ли инициативы поддержку в парламенте. Следует следить за развитием событий для полного понимания ситуации.

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Внедрение экономического бронирования, очевидно, планируется на октябрь-ноябрь 2024, что может повлиять на рынок труда, особенно на так называемые "белые компании", которые работают по требованиям действующего законодательства. Чтобы получить бронирования, вероятно, нужно будет иметь минимальную зарплату в более 35 тысяч гривен.