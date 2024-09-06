По-прежнему, лицам, которые не имеют особых условий или оснований для отсрочки, и в дальнейшем будут вручать повестки. Зато ряд граждан может рассчитывать на отсрочку или бронирование. Что изменится для таких граждан в сентябре, рассказывает 24 Канал.

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Кто имеет право на отсрочку

Получить отсрочку от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации могут:

работники, которые забронированы государственными органами, предприятиями, учреждениями и т.д;

люди с инвалидностью;

люди, которые временно непригодны к службе в армии по состоянию здоровья и имеют соответствующее заключение ВВК;

люди, которые оформили отсрочку по семейным обстоятельствам,предусмотренных в законе о мобилизации;

люди, которым нужна отсрочка по профессии или для обучения.

Кто может рассчитывать на бронирование

Бронированию подлежат такие военнообязанные мужчины:

конечные бенефициарные владельцы указанных в предыдущем списке предприятий, которые не являются их работниками;

члены наблюдательных советов субъектов хозяйствования, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и стоимость активов которых по данным последней финансовой отчетности или годовой размер чистого дохода которых превышает 200 миллионов гривен, а также особо важных для экономики предприятий, стоимость активов которых по данным последней финансовой отчетности превышает 2 миллиарда гривен или годовой размер чистого дохода которых превышает 1,5 миллиарда гривен;

занимающих должности протезистов-ортезистов, техников-протезистов-ортезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий, при условии выполнения ими не менее 50% нормы рабочего времени в течение последних 3 месяцев, предшествующих дате подачи списка, с соответствующим обоснованием;

специалисты по разминированию, операторы противоминной деятельности, входящих в состав групп (отделов/отделений) по нетехническому, технического обследования, очистки, инспектирования и контроля качества.

В перечень тех, кто имеет право на бронирование в сентябре 2024 года, также входят люди, работающие или обучающиеся: