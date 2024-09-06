Рассказываем, какой будет мобилизация для женщин осенью и при каких обстоятельствах украинок могут оштрафовать за нарушение правил воинского учета.

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Обновленные условия мобилизации женщин в Украине

Первая статья закона о мобилизации определяет порядок воинского учета женщин. Конкретных изменений в сентябре не произошло: женщины, работающие в медицинской сфере, обязаны стать на воинский учет. Зато представительницы других профессий самостоятельно определяют, находиться на учете, или нет.

Важно! Мобилизация женщин в Украине является исключительно добровольной. Медицинских работников не могут призвать в армию без их согласия.

Штрафы для женщин, которые не стали на учет

Зато стать на воинский учет должны все женщины-медики. И, если они не обратились в ТЦК с этой целью в установленный законодательством период – с 16 мая по 16 июля, они могут получить штраф в сентябре.

Размер штрафа за не обновление данных такой же, как и для мужчин – от 17 до 25 тысяч гривен.

Мобилизация добровольная, но могут отказать

Женщины, которые решили стать добровольцами, не обязательно будут призваны в армию. Они могут получить отказ в подписании контракта.

Причины для отказа военного контракта:

наличие 3-х детей;

наличие ребенка с инвалидностью или названного ребенка до 18 лет;

наличие мужа или родителей с инвалидностью;

если женщина является матерью-одиночкой;

если женщина является студенткой или забронирована на работе.

Военная подготовка для женщин

Обновленный закон отменяет срочную службу, зато вводит базовую военную подготовку для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Женщины могут пройти эту подготовку добровольно.

Какие специальности обязывают стать на учет

Военный учет является обязательным для женщин, которые получают медицинское образование. Это касается представительниц таких специальностей: