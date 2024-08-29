Детали рассказал член комитета Ярослав Железняк в телеграмме, информирует 24 Канал.

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"Сейчас Минэкономики на комитете подтвердило что работает над экономическим бронированием, где одним из критериев будет (но не точно) уровень заработных плат", – отметил нардеп

Как уточнил Железняк, правительство нарабатывает несколько моделей, и окончательное решение – за политическим руководством.

Когда может появиться экономическое бронирование

Внедрить "экономическое бронирование" могут уже этой осенью. Ориентировочная дата – октябрь – ноябрь 2024 года.

По расчетам это даст бюджету 40 миллиардов гривен дополнительных поступлений в год.

"Поэтому им нужна месячная отчетность по налогам на зарплаты в налоговом законе", – добавил Железняк.

К слову, на неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о принципе "воюй или работай". Предполагают, что инициатива поможет вывести рынок труда из тени, обеспечивая дополнительные ресурсы для укрепления экономической устойчивости страны.