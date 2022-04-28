Война в Украине повлияла на Африку

В результате ожидается, что в этом году экономический рост в регионе снизится до 3,8% (с 4,5% в 2021 году) и будет иметь очень широкий спектр рисков.

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Война в Украине уже изменила ближайшие перспективы для стран Африки к югу от Сахары. Шок для мировых сырьевых рынков усилит инфляцию, поразит самые уязвимые слои населения региона, обострит продовольственную безопасность, повысит уровень бедности и, возможно, усилит социальную напряженность.

– заявил директор Африканского департамента МВФ Абебе Аэмро Селасси.

В МВФ отметили, что высокие цены на нефть могут принести дополнительную прибыль 8 экспортерам нефти в регионе. Но для остальных 37 стран они усилят торговый дисбаланс и повысят стоимость жизни.

В регионе уже повысили прогнозы инфляции, подняв средний показатель на 4 пункта, это самый плохой результат с 2008 года. В этом году 11 стран столкнутся с инфляцией, выражающейся двусмысленным числом.

"Для большинства стран новый кризис наступает в очень сложное время – поскольку пандемия COVID-19 вступает в свой третий год, финансовые и международные буферы уже на грани, а пространство для политики ограничено", – заявил директор.

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