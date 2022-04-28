Війна в Україні вплинула на Африку

В результаті очікується, що в цьому році економічне зростання в регіоні знизиться до 3,8% (з 4,5% у 2021 році) і матиме надзвичайно широкий спектр ризиків.

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Війна в Україні вже змінила найближчі перспективи для країн Африки на південь від Сахари. Шок для світових сировинних ринків посилить інфляцію, вразить найуразливіші верстви населення регіону, загострить продовольчу безпеку, підвищить рівень бідності та, можливо, посилить соціальну напруженість,

– заявив директор Африканського департаменту МВФ Абебе Аемро Селассі.

У МВФ зазначили, що високі ціни на нафту можуть принести додатковий прибуток 8 експортерам нафти в регіоні. Але для інших 37 країн вони посилять торговий дисбаланс і підвищать вартість життя.

В регіоні вже підвищили прогнози інфляції, піднявши середній показник на 4 пункти, це найгірший результат з 2008 року. Цього року 11 країн зіткнуться з інфляцією, що виражається двозначним числом.

"Для більшості країн нова криза настає у надзвичайно складний час – оскільки пандемія COVID-19 вступає у свій третій рік, фінансові та міжнародні буфери вже на межі, а простір для політики обмежений", – заявив директор.

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