Соответствующую информацию сообщили в телеграме Минтранса. Там также пояснили, что по России "ударило" также из-за отрезания от SWIFT.

Заметьте Экономика России будет разрушаться, но Путину безразлично, – Иноземцев

Экономика России терпит крах

Экономика путинской федерации терпит крах. Прошла неделя с обострения российской агрессии в Украине. За это время акции российских компаний упали на 40%, а курс рубля в некоторых обменниках Москвы достиг критической отметки: 95 рублей за доллар и 110 рублей за евро,

– говорится в сообщении.

Более того, из-за отрезания России от банковской системы SWIFT россияне массово пытаются снять наличные в банкоматах, которые быстро обесцениваются и заканчиваются.

В Минцифры метко заметили: "Пока россияне выстаивают очереди за деньгами, которые тают на глазах, украинцы – в очередях в военкоматы за оружием и записи в тероборону".

"Положим врага, поднимем Украину! Вместе – сила!"

– подытожили в ведомстве.

ВСУ рассказали, как может действовать движение сопротивления / инфографика 24 канала

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.