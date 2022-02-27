Відповідну інфомацію повідомили у телеграмі Мінцифри. Там також пояснили, що по Росії "вдарило" також через відрізання від SWIFT.

Зауважте Економіка Росії буде руйнуватись, але Путіну байдуже, – Іноземцев

Економіка Росії зазнає краху

Економіка путінської федерації зазнає краху. Минув тиждень від загострення російської агресії в Україні. За цей час акції російських компаній впали на 40%, а курс рубля в деяких обмінниках Москви сягнув критичної позначки: 95 рублів за долар та 110 рублів за євро,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, через відрізання Росії від банківської системи SWIFT, росіяни масово намагаються зняти готівку в банкоматах, які швидко знецінюються та закінчуються.

У Мінцифри влучно зауважили: "Доки росіяни вистоюють черги за грошима, які тануть на очах, українці – у чергах до військкоматів за зброєю та запису до тероборони".

"Покладемо ворога, піднімемо Україну! Разом — сила!"

– підсумували у відомстві.



ЗСУ розповіли, як може діяти рух опору / Інфографіка 24 каналу

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