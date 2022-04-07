Об этом президент Украины сообщил во время своего обращения, обнародованного в ночь на 7 апреля.
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Экономика – это тоже фронт
Экономика – это тоже фронт, на котором мы боремся за нашу свободу, за наше государство, за наших людей. Поэтому необходимо постоянно искать пути, чтобы адаптироваться к существующим обстоятельствам. Сейчас нужно быть максимально креативным и смелым в решении экономических вопросов,
– сказал глава государства.
По его словам, это зависит не только от правительства и центральной власти в целом, но и от руководителей на местном уровне, от политического и бизнес-сообществ.
Должны вместе найти решение
Владимир Зеленский также подчеркнул, что мы должны все вместе найти необходимые идеи, необходимые решения, чтобы экономика Украины стабилизировалась.
- Если нужно перемещать предприятия из определенных районов, то должны это делать.
- Если нужно обновлять законодательство и давать бизнесу большее пространство для развития, депутаты должны быстро это сделать.
- Если нужно создавать специальные условия для возвращения людей, и это позволяет ситуация с безопасностью на конкретной территории, то каждый руководитель любого уровня должен выкладываться на 100 процентов, чтобы сделать все для возвращения людей на такие безопасные территории.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео