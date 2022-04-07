Про це президент України повідомив під час свого звернення, оприлюдненого у ніч на 7 квітня.

Читайте також У березні золотовалютні резерви України зросли на 2%

Економіка – це також фронт

Економіка – це також фронт, на якому ми боремося за нашу свободу, за нашу державу, за наших людей. Тому потрібно постійно шукати шляхи, щоб адаптуватись до наявних обставин. Зараз треба бути максимально креативним і сміливим у розв'язанні економічних питань,

– сказав глава держави.

З його слів, це залежить не лише від уряду й центральної влади загалом, а і також від керівників на місцевому рівні, від політичної та бізнесової спільнот.

Маємо разом знайти рішення

Володимир Зеленський також наголосив, що ми маємо всі разом знайти необхідні ідеї, необхідні рішення, щоб економіка України стабілізувалася.

Якщо потрібно переміщувати підприємства з певних районів, то маємо це робити.

Якщо потрібно оновлювати законодавство й давати бізнесу більше простору для розвитку, депутати повинні швидко це зробити.

Якщо потрібно створювати спеціальні умови для повернення людей, і це дозволяє безпекова ситуація на конкретній території, то кожен керівник будь-якого рівня повинен викладатися на 100 відсотків, щоб зробити все для повернення людей на такі безпечні території.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео