С членами Кабмина говорили о решении неотложных экономических вопросов, информирует 24 канал. Основные из этих проблем возникли именно во время военного положения.

Актуально Задание номер один – ускорение мира, – Зеленский обратился к украинцам

К работе вернулись предприятия тяжелой промышленности

Отметили, что четыре пятых всех украинских предприятий уже вернулись к работе на безопасной территории. В частности, это касается и предприятий тяжелой промышленности,

– рассказал президент.

Зеленский сказал, что перестраиваются транспортные сети, а также появились лучшие показатели в сфере торговли и услуг. Глава государства поблагодарил всех, кто сохранил рабочие места и помогает бизнесу адаптироваться к сложным условиям.

Отопительный сезон завершили успешно

Также президент добавил, что завершение отопительного сезона прошло успешно. Тарифы не выросли, а поставки не срывались даже в военное время. В правительстве уже начали подготовку к следующему отопительному сезону.

Смотрите полное обращение президента Зеленского от 15 апреля: