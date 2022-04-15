З членами Кабміну говорили про розв'язання нагальних економічних питань, інформує 24 канал. Основні з цих проблем виникли саме за час воєнного стану.

Актуально Завдання номер один – прискорення миру, – Зеленський звернувся до українців

До роботи повернулись підприємства важкої промисловості

Відзначено, що чотири п'ятих від усіх українських підприємств уже повернулися до роботи на безпечній території. Зокрема, це стосується й підприємств важкої промисловості,

– розповів президент.

Зеленський наголосив, що перебудовуються транспортні мережі, а також з'явились кращі показники у сфері торгівлі та послуг. Глава держави подякував усім, хто зберіг робочі місця та допомагає бізнесу адаптуватись до складних умов.

Опалювальний сезон завершили успішно

Також президент додав, що завершення опалювального сезону відбулось успішно. Тарифи не зросли, а постачання не зривалось навіть у воєнний час. В уряді вже прзпочали підготовку до наступного опалювального сезону.

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