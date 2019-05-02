Сэкономить на ремонте: как восстановить старый паркет своими руками

Деревянный паркет считают одним из элитных видов покрытия пола. Он добавляет дому изысканности и уюта одновременно. Дерево имеет способность хорошо сохранять тепло, кроме того, оно экологичное и безопасное для здоровья. Однако с течением времени и из-за не слишком бережного отношения, такой пол теряет свою привлекательность.

Чтобы паркетное покрытие служило как можно дольше, раз в несколько лет стоит вдыхать в него новую жизнь. Если состояние некритичное, нет множества выбитых досок, глубоких царапин или проломов, с такой реставрацией паркета под силу справиться и собственными руками. Недвижимость 24 собрала несколько действенных советов, как восстановить паркетный пол без значительных затрат и особых навыков.

Циклевка паркета

Ее целесообразно проводить, если толщина паркета не менее 1,5 см, поскольку циклевальная машинка может снимать до 3 миллиметров древесины. Это легкий и в то же время качественный способ, чтобы снова дать паркетному покрытию надлежащий вид.

Шпаклевание мелких царапин

Мелкие царапины можно устранить с помощью шпатлевки, которую наносят шпателем на все трещины. Важно правильно подобрать оттенок раствора, который будет совпадать с тоном паркетной доски. А уже после этого можно приступать к этапу лакировки.

Освежить паркет покраской

До лакирования паркета следует подходить более ответственно. Особенно, выбирая средство для покрытия. Стоит убедиться, что выбранный вами лак будет практичным в использовании и надежно защищал ваш пол.

Специалисты советуют выбирать лак для паркета по таким характеристикам:

защита от влаги;

легкое очищение;

стойкость к царапинам и ударам.

Указанным характеристикам полностью соответствует лак для паркета Alpina Parkett. Более бюджетным вариантом также может стать лак для деревянных полов Fussbodenlack на полиуретановой основе. Его легко наносить благодаря равномерному растеканию по поверхности, и, что важно, он не имеет резкого запаха во время работы.

Мастера по укладке паркета рекомендуют проводить процедуру по его реставрации хотя бы раз в 5-7 лет. Тогда надежное деревянное покрытие прослужит вам не одно десятилетие.