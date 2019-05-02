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      Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками

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      Заощадити на ремонті - як відновити старий паркет своїми руками
      Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками / Unsplash

      Дерев'яний паркет вважають одним з найелітніших видів покриття підлоги. Він додає оселі вишуканості і затишку водночас. Дерево має здатність добре зберігати тепло, крім того, воно екологічне і безпечне для здоров'я. Проте з плином часу і через не надто бережне ставлення, така підлога втрачає свою привабливість.

      Аби паркетне покриття служило якомога довше, раз у кілька років варто вдихати в нього нове життя. Якщо стан некритичний, немає безлічі вибитих дошок, глибоких подряпин чи проломів, з такою реставрацією паркету під силу впоратись і власними руками. Нерухомість 24 зібрала кілька дієвих порад, як відновити паркетну підлогу без значних витрат та особливих навичок.

      Циклювання паркету

      Його доцільно проводити, якщо товщина паркету не менше 1,5 см, оскільки циклювальна машинка може знімати до 3 міліметрів деревини. Це легкий і водночас якісний спосіб, аби знову дати паркетному покриттю належний вигляд.

      Шпаклювання дрібних подряпин

      Дрібні подряпини можна усунути за допомогою шпатлівки, яку наносять шпателем на усі тріщини. Важливо правильно підібрати відтінок розчину, який збігатиметься з тоном паркетної дошки. А вже після цього можна приступати до етапу лакування.

      Освіжити паркет фарбуванням

      До лакування паркету слід підходити більш відповідально. Особливо, вибираючи засіб для покриття. Варто переконатись, що обраний вами лак буде практичним у використанні та надійно захищав вашу підлогу.

      Фахівці радять обирати лак для паркету за такими характеристиками:

      •  захист від вологи;
      •  легке очищення;
      •  стійкість до подряпин та ударів;

      Зазначеним характеристикам повністю відповідає лак для паркету Alpina Parkett. Більш бюджетним варіантом також може стати лак для дерев'яних підлог Fussbodenlack на поліуретановій основі. Його легко наносити завдяки рівномірному розтіканню по поверхні, та, що важливо, він не має різкого запаху під час роботи.

      Майстри з укладання паркету рекомендують проводити процедуру з його реставрації хоча б раз у 5-7 років. Тоді надійне дерев'яне покриття служитиме вам не одне десятиліття.

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      Теги: Новини нерухомості Ідеї для дому Ремонт
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