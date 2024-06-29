Об этом 24 Каналу рассказал экономист, член совета НБУ Василий Фурман, заметив, что средства, которые поступают от международных партнеров, сначала попадают в золотовалютные резервы Нацбанка. Потом это учреждение передает бюджету гривну.

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На что нельзя использовать и деньги

Как отметил Фурман, обычно средства от международных партнеров нельзя использовать для финансирования потребностей армии, военно-промышленного комплекса, зарплат военных и т.п.

Несмотря на это, сейчас идет процесс по выделению Украине доходов с замороженных российских активов, которые расположены за рубежом. Эти средства можно будет использовать для закупки оружия для нашего государства. Это действительно важно.

Для финансирования армии, ВПК наше государство использует средства налогоплательщиков, а также – поступления от продажи военных облигаций. Поэтому наша стратегическая задача – увеличить поступления в бюджет. Советую также покупать военные облигации. Там хорошая доходность. На уровне 14 – 16% годовых в зависимости от срока обращения,

– сказал Фурман.

Обратите внимание! Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что страна впервые в истории прошла четвертый пересмотр программы МВФ. Наше государство ожидает получить 2,2 миллиарда долларов от МВФ в начале следующей недели.