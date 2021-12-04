Падение деловой активности сокращает спрос на металл на мировых рынках, как констатируют аналитики. Так автомобильные гиганты в конце 2021 года уже сократили производство автомобилей на 20%. Существенно уменьшился спрос на сталь и в Китае из-за финансовых проблем в строительном секторе.

Поэтому цен более чем в 200 долларов за тонну руды, как это было весной – уже не будет, отмечают экономисты. Сейчас стоимость железорудного сырья на рынках Китая упала более чем в два раза – до 90 долларов за тонну.

Все прогнозируют, что цена зимой на металл и на руду будет снижаться, и я согласен с ними. Все ждут, когда, наконец, закончится эпидемия. Ажиотажа на рынке метала, железной руды просто не может быть. Спрос будет, покупать будут, но не будет активности. Будут все брать паузу, смотреть, наблюдать. Ну и, соответственно, это будет влиять на цену,

– пояснил экономист Александр Охрименко.

Несмотря на снижение объемов производства, а соответственно и цен на сырье, металлурги продолжают наращивать инвестиции в модернизацию предприятий. Так в "Метинвесте" сообщили, что готовы вложить более 1 миллиарда долларов в возведение нового холоднокатаного проката на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича.

Почему цены на металл и руду снижаются: смотрите видео