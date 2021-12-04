Падіння ділової активності скорочує попит на метал на світових ринках, як констатують аналітики. Так автомобільні гіганти наприкінці 2021 року вже скоротили виробництво автомобілів на 20%. Суттєво зменшився попит на сталь і в Китаї через фінансові проблеми в будівельному секторі.

Тож цін у понад 200 доларів за тонну руди, як це було на весні – вже не буде, зазначають економісти. Нині вартість залізорудної сировини на ринках Китаю впала більш ніж у двічі – до 90 доларів за тонну.

Всі прогнозують, що ціна взимку на метал і на руду буде знижуватися, і я згоден з ними. Всі чекають, коли, нарешті, закінчиться епідемія. Ажіотажу на ринку метала, залізної руди просто не може бути. Попит буде, купувати будуть, але не буде активності. Будуть усі брати паузу, дивитися, спостерігати. Ну і, відповідно, це буде впливати на ціну,

– пояснив економіст Олександр Охріменко.

Попри зниження обсягів виробництва, а відповідно і цін на сировину, металурги продовжують нарощувати інвестиції в модернізацію підприємств. Так у "Метінвесті" повідомили, що готові вкласти понад 1 мільярд доларів у зведення нового холоднокатаного прокату на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча.

Чому ціни на метал та руду знижуються: дивіться відео