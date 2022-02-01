Адвокат подчеркнул, что активисты все больше внимания сосредотачивают на шантаже украинских предприятий.

В моей адвокатской практике были случаи, когда ко мне обращались директора предприятий на предмет того, что эти экорейдеры терроризировали администрацию предприятий и просто не давали работать, тем самым требуя какое-то вознаграждение,

– рассказал специалист.

Игорь Серков порекомендовал руководителям предприятий, которые подверглись атакам экорейдеров, немедленно обращаться в правоохранительные органы и писать заявление о совершении уголовного правонарушения.